Formel 1: Verstappen-Rücktritt? F1-Boss warnt den Weltmeister

Zuletzt konstatierte der WM-Führende nach der Einführung des Sprint-Shootouts in Baku: Immer mehr Arbeit am Rennwochenende werde er auf Dauer nicht akzeptieren. Der Red Bull-Star drohte offen mit Rücktritt, wenn Aufwand und Nutzen sich für ihn in der Formel 1 nicht mehr die Waage halten.