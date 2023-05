Formel 1: Heftiger Hamilton-Crash - Verstappen dominiert Generalprobe

Die Generalprobe geht an den Weltmeister: Max Verstappen hat das dritte freie Training der Formel 1 in Monaco dominiert und startet damit als Favorit ins wichtige Qualifying am Samstagnachmittag.

Kran birgt Hamilton-Boliden

Zudem fiel die heißeste Phase der Zeitenjagd am Samstagmittag aus: Lewis Hamilton setzte seinen Mercedes kurz vor Schluss in die Bande, das Auto musste mit einem Kran geborgen werden, die Session wurde abgebrochen. Damit wurden die letzten, schnellsten Runden nicht mehr gedreht.

Auch Alonso war am Freitag deutlich schneller, sein Aston-Martin-Kollege Lance Stroll zeigte am Samstagmittag, was mit dem Auto möglich sein sollte: Der Kanadier wurde anderthalb Zehntel hinter Verstappen Dritter. Für Haas-Pilot Nico Hülkenberg lief es kaum besser als am Freitag, der Deutsche landete auf dem 13. Platz.