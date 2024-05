Formel 1: Der Große Preis von Miami LIVE im TV, Stream & Liveticker

Ist Max Verstappen schlagbar? Der Red-Bull-Fahrer startet beim Großen Preis von Miami (ab 22 Uhr im LIVETICKER) von der Pole Position. Hinter dem Niederländer lauern die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Verstappen sicherte sich die sechste Pole im sechsten Qualifying in der laufenden Saison. Zudem wurde er bereits am Freitag beim Sprint Shootout sowie am Samstag beim Sprintrennen Erster. Dies schaffte der Niederländer, obwohl am bisherigen Wochenende noch nicht vollends mit seinem Auto und seiner Performance zufrieden war.

Fährt Hülkenberg die nächsten Punkte ein?

Mercedes rehabilitierte sich im Qualifying am Samstag vom Sprint Shootout, denn sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell gelang der Sprung ins Q3. Dies war am Freitag nicht der Fall. Letztlich wurde der ab 2025 für Ferrari fahrende Hamilton Achter. Einen Rang vor ihm steht sein Teamkollege.

Nico Hülkenberg knüpfte an sein bisher gutes Wochenende an und sicherte sich für Sonntag Startplatz neun. Zum wiederholten Male gewann er das Duell mit Teamkollege Kevin Magnussen, der 19. wurde. Bereits am Freitag schaffte es der deutsche Fahrer von Team Haas ins Q3 beim Sprint Shootout und wurde dort zehnter. Am Samstag vor dem Qualifying fuhr Hülkenberg im Sprintrennen auf den siebten Rang und sammelte die nächste zwei Punkte ein.

Hingegen enttäuschte Daniel Ricciardo (Racing Bulls). Während er im Sprint Shootout am Freitag sowie im Sprintrennen am Samstag noch jeweils Vierter wurde, schied der Australier bereits in Q1 aus und startet am Sonntag von Platz 19.

So können Sie das Formel-1-Rennen in Miami live verfolgen: