Ferrari-Debakel in Montreal! Leclerc schimpft über Scuderia - wann läuft das Fass über?

Zurück im grauen Formel-1-Alltag, geben die Roten am Samstag in Kanada aber wieder das gewohnt traurige Bild ab - sehr zum Frust ihres Starpiloten.

„Die Reifen waren nicht bereit, kommt schon!“, brüllt Leclerc am Ende von Q2 wütend in den Funk, Augenblicke, nachdem er das Top-10-Shootout als Elfter knapp verpasst.

Leclerc kritisiert Ferrari: „Jeder konnte sehen ...“

Auch nach dem Aussteigen aus dem Auto sitzt der Ärger noch tief beim Monegassen: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Wir sind recht oft auf der falschen Seite bei solchen Entscheidungen in schwierigen Situationen. Und dieses Mal war es wirklich leicht, die Situation zu deuten.“

„Jeder konnte sehen, wie die Strecke sehr schnell abtrocknete. Das habe ich meinen Leuten am Funk auch gesagt und Slicks verlangt. Ich hatte eine klare Meinung, aber wir haben uns für das Gegenteil entschieden“, kommentiert Leclerc die Entscheidung des Kommandostandes, auf Intermediates zu bleiben.

Er fuhr fort: „Das ist zunächst Mal frustrierend zu akzeptieren, denn wir bringen uns ab da in eine extrem schwierige Lage und machen uns das Leben selbst viel zu schwer.“

Seine Schimpftirade am Funk will er lieber nicht kommentieren: „Ich habe gesagt, was ich gedacht habe und sagen wollte. Das kann ich natürlich nicht die ganze Runde lang machen, weil ich auch noch fahren muss.“