Formel 1: Brisant! Red-Bull-Lenker schreibt eigenen Schützling im WM-Kampf ab

Im Vorfeld des Grand Prix von Barcelona in der Formel 1 am Sonntag hat ausgerechnet Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko den Mexikaner im WM-Kampf frühzeitig abgeschrieben.

Auf die Frage, ob es einen teaminternen Kampf um die Weltmeisterschaft gebe, antwortete Marko bei oe24.at trocken: „Das hat sich erledigt.“ Dann fügte er an: „In Wahrheit hat Max nie eine ernsthafte Gefahr in Pérez gesehen.“

Dabei sind erst sechs Rennen absolviert und Perez hat nur 39 Punkte Rückstand auf den Niederländer und es ist theoretisch noch alles möglich - trotz des schweren Rückschlags für Pérez mit Platz 16 in Monaco. Auch Pérez sagt vor dem Barcelona-Rennen, dass weiter sein Ziel ist, Verstappen im WM-Rennen noch irgendwie abzuhängen (“Das muss es sein“).

Dass Marko als hochrangiger Red-Bull-Lenker nun nahelegt, dass das Ding durch ist, ist brisant - gerade auch vor dem Hintergrund der persönlichen Spannungen zwischen Pérez und Verstappen. Möglich ist allerdings auch, dass Marko gerade deshalb einen Reizpunkt setzen und mehr aus dem bis Pérez hervorkitzeln will.

Perez: „Nie eine ernsthafte Gefahr“ für Verstappen

Für Marko gibt es in jedem Fall gar keinen Zweifel mehr an Verstappens Extraklasse.

„Ich habe Max vor ein paar Jahren mit Senna verglichen und wurde belächelt. Langsam gehen den Besserwissern von damals die Argumente aus. Die unglaubliche Qualifying-Runde, die er am Samstag in Monaco hingelegt hat, kommt schon nahe heran an Senna“, sagte Marko. „Max ist unter allen Bedingungen der Beste“, betonte der 80-Jährige.