Serie ausgebaut! Verstappen triumphiert auch im Sprint von Miami

Durch den Erfolg baute der amtierende Formel-1-Weltmeister seine Führung in der WM auf seinen Teamkollegen Perez aus. Verstappen liegt nun 27 Punkte vor seinem Red-Bull-Teamkollegen . Verstappen lag im Ziel nach 19 Runden gut drei Sekunden vor Leclerc und war dennoch auch im Sprint nicht zufrieden mit seinem Auto. Es verhalte sich „furchtbar“, funkte er zwischendurch, „null Grip auf der Hinterachse, wie in der Quali“.

Trotz der Probleme zeigte Verstappen in Miami erneut seine enorme Dominanz im Sprint. Im 14. Sprint-Rennen der Formel-1-Geschichte kam er zum neunten Mal als erster ins Ziel. Zudem feierte der Niederländer saisonübergreifend seinen vierten Sprint-Sieg in Folge. Verstappen hatte bereits den ersten Sprint der Saison in China gewonnen und zudem auch die beiden letzten Rennen 2023 in Austin und Brasilien gewonnen.