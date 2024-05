Formel 1: Nächste Pole für Verstappen! Hülkenberg erneut stark im Qualifying

Max Verstappen dominiert das Wochenende von Miami! Der Red-Bull-Fahrer hat sich im Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) die Pole-Position gesichert. Der Niederländer beendete bereits sowohl den Sprint Shootout als auch das Sprintrennen auf dem ersten Platz. Es ist seine sechste Pole im sechsten Qualifying in der laufenden Saison.

„Es war nicht die Runde, die mir in meiner Karriere am meisten Spaß gemacht hat, dafür ist es zu rutschig“, sagte Verstappen, „aber die Pole Position ist natürlich schön.“ Hinter dem Niederländer reihten sich die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ein. Auf Platz vier fuhr Verstappens Teamkollege Sergio Pérez. Es folgten die McLaren-Fahrer Lando Norris sowie Oscar Piasrtri.

Hülkenberg erneut in den Top 10

Nico Hülkenberg knüpfte an sein bisher gutes Wochenende an und sicherte sich für Sonntag Startplatz neun. Zum wiederholten Male gewann er das Duell mit Teamkollege Kevin Magnussen, der 19. wurde. Bereits am Freitag schaffte es der deutsche Fahrer von Team Haas ins Q3 beim Sprint Shootout und wurde dort zehnter. Am Samstag vor dem Qualifying fuhr Hülkenberg im Sprintrennen auf den siebten Rang und sammelte die nächste zwei Punkte ein.