Formel 1: Überraschende Wende bei Lewis Hamilton?

Selbst die altehrwürdige Daily Mail scheint von Britanniens Superstar Lewis Hamilton in den Wahnsinn getrieben zu werden.

George Russell als Stolperstein für Hamilton?

Befeuert wurden die Gerüchte durch Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der von einer zeitnahen Einigung mit Hamilton sprach. In Montreal angekommen, war wieder alles anders. Plötzlich war von einer baldigen Vollzugsmeldung keine Rede mehr.

Die Daily Mail ruderte zurück, sprach davon, dass Hamilton einen Fünf-Jahres-Vertrag forderte , der so von Mercedes nicht akzeptiert werde. Auch Teamkollege und Hamilton-Landsmann George Russell scheint noch ein Wörtchen mitzureden, weil sich der 14 Jahre jüngere Herausforderer in Zukunft eher als Leitwolf denn als Chauffeur eines Hamilton-Begleitfahrzeuges sehe.

"Schade, dass Luft in Deutschland irgendwie raus zu sein scheint"

Das jedenfalls soll er intern unmissverständlich zementiert haben. Und, so spekuliert das Blatt weiter, dass man sich deshalb irgendwo in der Mitte mit Hamilton einigen werde. Fazit: Die Ratlosigkeit der britischen Starreporter war und ist zu spüren, zwischen ihren Zeilen steht einheitlich geschrieben: „Was ist hier los? Wir wissen es nicht.“

In der Tat: Was ist denn eigentlich los? Warum haken die Vertragsverhandlungen mit Hamilton jetzt doch, obwohl Teamchef Wolff noch vor wenigen Tagen so optimistisch wirkte?