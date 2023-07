Formel 1: Ergeht es ihm nun wie Mick Schumacher?

Das Zuckerbrot für den 35 Jahre alten Hülkenberg sieht dabei so aus: An dem neuen Kontrakt werde man in den nächsten Wochen „sicher arbeiten“, betonte der Südtiroler bei sport.de. „Herr Haas (Teambesitzer Gene Haas, Anm. d. Red) kommt nach Ungarn und Spa. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber es ist schöner, wenn man das persönlich machen kann als per Telefon oder Videotelefon. Hoffentlich können wir es möglichst bald bekanntgeben. Wir sind ja glücklich mit ihm (Hülkenberg, Anm. d. Red).“