Formel 1: Fährt Nico Hülkenberg für Red Bull? Das sagt Marko

„Wir haben mit Perez einen Vertrag bis Ende 2024. Er ist Zweiter in der WM. Wo soll da für uns ein Handlungsbedarf bestehen?“, fragte der 80-Jährige. Zuletzt war der Mexikaner aufgrund des drastischen Abfalls zu Max Verstappen medial in die Kritik geraten.

Marko wünscht sich Kombination aus Hülkenberg und Perez

Nicht zuletzt war es auch dem Mexikaner zu verdanken, dass Verstappen zu seinen Weltmeistertiteln fahren konnte – im Qualifying hatte er, auch wenn P2 in der sonntäglichen Startaufstellung beim GP von Belgien nicht darauf hinweisen mag, dagegen in jüngster Vergangenheit Probleme.

Ricciardo vor Rückkehr zu Red Bull?

Immerhin das lässt jedoch so weit blicken, dass Marko, Horner und Co. das gesamte Fahrerfeld inklusive der Jugendserien („Liam Lawson hat in Japan super performt“) im Auge behalten, um Max Verstappen langfristig den bestmöglichen Teamkollegen an die Seite zu stellen.