Formel 1: Sekunden-Drama um Hülkenberg bei irrem Sprint-Shootout

Drama um Nico Hülkenberg! Der 35-Jährige ist der einzige Fahrer im Sprint-Shootout, dem Qualifying für das Sprintrennen am Samstag (ab 17 Uhr im Liveticker auf SPORT1 ) , der ohne gezeitete Runde in die Wertung eingeht. Ergo: Startplatz 20.

Der Monegasse durfte berechtigte Hoffnungen auf Pole anmelden, doch Oscar Piastri legte an seinem ersten Wochenende in Spa in einem Formel-1-Boliden eine wahre Fabelzeit hin. Nur Max Verstappen war noch einmal minimal schneller - P1 und P3 trennten letztlich nur 25 Tausendstel Sekunden.