Formel 1: "Nicht eine einzige Super-Runde" - Marko erklärt de-Vries-Aus

„In meinen Augen kann man ihn nicht mit einem jungen Rookie vergleichen“

Zumal müsse dem 28-Jährigen aufgrund seiner eigentlich vorhandenen Erfahrung keine Schonfrist mehr gewährt werden, so Marko. Bei Testfahrten in den letzten Jahren habe er schließlich genug Erfahrung sammeln können.

De Vries ohne „eine einzige Super-Runde, die uns erstaunt hat“

Marko erinnerte sich außerdem an einen sich anbahnenden Wendepunkt in de Vries Zeit bei AlphaTauri, der schlussendlich dann doch ausblieb. Beim Rennen in Baku sei er endlich mal gut gestartet - „da dachte ich, er performt besser, aber dann ist er wieder gecrasht“, so Marko.