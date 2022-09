Formel-1-Schande in Monza? Warum das Unsinn ist

Damit hat er Latifi endgültig ins Aus geschossen. Mit welchen Argumenten will der Kanadier noch in der Formel 1 bleiben? So dick kann der Mitgift-Scheck eigentlich gar nicht werden. Da müsste der Herr Papa wohl schon in Stroll-Manier den ganzen Williams-Laden kapern und aufkaufen. Die Krux für de Vries: es klopfen dermaßen viele hochkarätige Talente und mit Hülkenberg auch ein erfahrener Haudegen an der F1-Tür an, dass den Teamchefs die Ohren klingeln. Der Fight um einen F1-Sitz für 2023 wird zum Vabanque-Spiel. Selbst für Insider ist es derzeit schwer, Vorhersagen zu treffen, wer eine Chance bekommt, und wer draußen bleiben wird.