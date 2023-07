Formel 1: Regen-Chaos im Freien Training - wer schnappt sich die Pole in Spa? Qualifying LIVE im TV, Stream, Ticker

Bereits im ersten Training rutschte Logan Sargeant in seinem Williams auf regennasser Strecke in die Begrenzung.

Der US-Amerikaner fuhr nach der Kemmel-Geraden geradeaus, weil er nicht in Les Combes einlenken konnte. „Something broke, man“, funkte er genervt, „etwas sei gebrochen.“

Sainz-Bestzeit in Spa

Crash in Spa! Regen gefährdet Qualifying

Personal-Beben in der Formel 1

In Spa-Francorchamps wird zusätzlich zum normalen Rennen am Sonntag (15 Uhr) am Samstag bereits ein Sprintrennen (16.30 Uhr) ausgetragen.