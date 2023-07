Formel 1: "Verdammt nochmal!" Verstappen explodiert am Funk

Dieses Qualifying ging nicht spurlos an Max Verstappen vorbei. Schon vor der Quali musste er eine Strafversetzung aufgrund eines Getriebewechsels akzeptieren, dann wäre der WM-Führende fast schon in Q2 hängengeblieben. Der Niederländer rettete sich gerade so noch auf Rang zehn und damit in Q3, wo er schließlich die schnellste Runde ablieferte.