Formel 1: Wolff sicher: Hamilton-K.o. war „Revanchefoul“ von Verstappen

Hat Max Verstappen im Sprint Shootout am Samstag absichtlich Lewis Hamiltons Runde ruiniert und damit das frühe Aus des Mercedes-Piloten in Q1 verursacht?

Aber was hat den 51-Jährigen zu dieser Meinung gebracht?

Verstappen macht Hamiltons schnelle Runde kaputt

Deshalb bereitete sich der Mercedes -Pilot kurz vor Ablauf der Zeit in Q1 auf seine entscheidende schnelle Runde vor. Dafür ließ er zu dem vor ihm fahrenden Yuki Tsunoda Platz, wurde von seinem Team aber nicht gewarnt, dass von hinten Verstappen auf dessen schneller Runde heranrauschte.

„Er blockierte mich in der letzten Kurve, sodass ich mehr bremsen musste und etwa drei Zehntel verlor. Das war also nicht ideal und nicht korrekt, finde ich“, beschrieb Verstappen im Nachhinein die Szene. Dennoch kam der WM-Führende souverän in Q2. Da er jedoch, laut eigener Aussage, nicht sicher war, dass die Zeit reicht, sei er weitergefahren. „Aber dann ging mir mit den beiden Autos der Platz aus. Das war ein bisschen schade.“