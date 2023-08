Formel 1: Neuer Deal? Alfa Romeo offenbar vor Einstieg bei Haas

Wie das Portal Motorsport.com berichtet, soll es zu einer Einigung zwischen Alfa Romeo und dem Haas-Rennstall um Nico Hülkenberg gekommen sein. Demnach werden die Ferrari-Motoren des US-Teams in den Namenssponsor Alfa Romeo umbenannt.

2018 war Alfa Romeo als Sponsor bei Sauber eingestiegen, im darauffolgenden Jahr wurde der Rennstall vollständig umbenannt. Im August 2022 war der Einstieg von Audi bei Sauber für 2026 bekannt geworden , in diesem Zuge kündigte Alfa Romeo das Ende der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team an.

Formel 1: Steigt Alfa Romeo bei Haas ein?

Zwischen Haas-Teamchef Günther Steiner und Alfa-Romeo-Geschäftsführer Jean-Philippe Imparato soll bereits im Mai in Monaco ein Gespräch über eine mögliche Partnerschaft stattgefunden haben.

Vergleichbare Umbenennungen sind in der Formel 1 nicht unüblich. So wurde etwa im Jahr 2016 der von Red Bull verwendete Renault-Motor in Tag-Heuer umbenannt.