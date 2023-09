Fix! Nächste Tür für Mick Schumacher geht zu

Zhou Guanyu hat seinen Vertrag bei Alfa Romeo verlängert. In der Formel 1 sind für die kommende Saison damit nur noch zwei Cockpits offen, für die Mick Schumacher theoretisch noch in Frage kommen könnte.

Zhou hatte sich in der bisherigen Saison klar gesteigert. Die Entscheidung zur Vertragsverlängerung sei „eine Entscheidung, die den Wert von Stabilität unterstreicht und die wichtige Entwicklung des Teams in den letzten beiden Saisons würdigt“, erklärte der Rennstall in einer offiziellen Mitteilung.