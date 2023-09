Mick Schumacher mit mysteriöser Ankündigung: „Es gibt leider einen Plan B"

„Im Moment bewegt sich wenig. Viele Fahrer sind schon gesetzt oder haben einen Vertrag, der erst Ende nächsten Jahres abläuft“, fasst der Mercedes -Ersatzpilot, der so gerne wieder einen Stammplatz im elitären Formel-1-Fahrerfeld hätte, die Lage zusammen. Die sogenannte Silly Season, die in der Vergangenheit oft im Spätsommer begann, scheint vor dem Großen Preis von Italien fast schon wieder vorbei zu sein.

Mercedes verlängerte am Donnerstag die Verträge mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell bis 2025. Zwei Personalien, die niemanden überraschten, doch damit sind die allermeisten der 20 Cockpits für das kommende Jahr gemäß Verträgen bereits fest vergeben. Hinzu kommen klare Bekenntnisse, etwa das von Mike Krack. Der Aston-Martin-Teamchef stellte in Monza klar, dass neben Fernando Alonso natürlich auch Lance Stroll im kommenden Jahr den grünen Overall tragen wird.