Formel 1: Bilanz der Schande bei Red Bull!

Ehre wem Ehre gebührt! Gratulation an Red Bull zum Gewinn und zur Verteidigung des Konstrukteurs-WM-Titels.

Dank einer weiteren souveränen Gala-Vorstellung von Überflieger und Dominator Max Verstappen kann die erste Meisterfeier der Brausetruppe Jahrgang 2023 bereits nach 16 Rennen über die Bühne gehen. Der losgelöste Jubel der gesamten Mannschaft zeigt, dass das nicht reines business as usual ist, wie es von außen betrachtet, oft erscheint.

Pleiten-Pech-und-Pannen-König Sergio Pérez kann mit seinem Bananen-Auftritt in Suzuka den Titelgewinn nicht torpedieren. Den Start vergeigt, zwei Frontflügel vernichtet, unter Gelb überholt, einen Gegner abgeräumt - eine Bilanz der Schande.

Das gesamte Wochenende wird Pérez von Teamkollege Verstappen in jeder einzelnen Session zerbröselt. Wie lange wird man sich das im Führungsstab noch anschauen?

Sargeant nicht mehr tragbar

Ebenso Logan Sargeant. Wieder einmal grüßt das Murmeltier. Der US-Boy zerlegt in der Qualifikation seinen Boliden, ein fast schon gewohntes Bild. Angesichts des Budgetdeckels ist es ein Desaster, wie viel Kohle Sargeant durch Konzentrationsfehler und Selbstüberschätzung immer wieder verbrennt.

Der Fehlbetrag in der Kasse unter dem Strich wird immer fetter und kostet Weiterentwicklung am Auto. Im Prinzip ist Sargeant für Williams nicht mehr tragbar!

Alonso momentan eher Beute

Sein früher Boxenstopp geht voll nach hinten los. Die Randsteine in Suzuka schütteln den Aston dermaßen durch, dass der Spanier zur Schonung seines Fahrzeuges aufgefordert wird.

Zoff um Rangordnung bei Alpine und Mercedes

Mit geschwollenem Kamm reist Pierre Gasly aus Japan ab. Auf Ansage des Teams muss er in der letzten Runde Teamkollege Esteban Ocon vorbeilassen und durchwinken.

Ocon wird gleich in der Startphase in eine Kollision verwickelt mit folgendem Reifenschaden. Eine Saftey-Car-Phase lässt ihn wieder Anschluss finden. Gasly wirkt schneller, die Chance ist da, Alonso noch abzufangen. Ocon muss deshalb für Gasly Platz machen.

Dicke Luft zwischen Hamilton und Russell

Wenig grün scheinen sich derzeit auch George Russell und Lewis Hamilton zu sein. Die beiden Mercedes-Piloten kommen sich auf der Piste mehrfach gefährlich in die Quere.

Hamilton drückt Russell nach eigenem Fahrfehler in Runde 16 fast von der Piste, um die Attacke des Jüngeren zu unterbinden. Aufgrund unterschiedlicher Reifenstrategien ist Hamilton in der Schlussphase deutlich schneller als der vor ihm liegende Russell.

Der macht aber erst nach einer harschen Ansage und längeren Debatten zähneknirschend Platz. Hamilton soll in der Folge Russell im DRS-Abstand halten, um ihn vor Attacken des jagenden Carlos Sainz zu schützen. Der Rekordweltmeister hat aber keinen Bock darauf.

Ich denke, Hamilton ist es schon sehr wichtig, den aufstrebenden Youngster immer wieder einzunorden, damit der gar nicht erst auf die Idee kommt, die bestehende Hierarchie in Frage zu stellen.

Die unangenehmen Fragen vom Saisonbeginn, als er immer wieder erklären sollte, warum er sich von Russell die Butter vom Brot nehmen lassen muss, hat er satt. Eine solche Phase will er nicht nochmal erleben.

Ferrari im Aufschwung: Überholen sie noch Mercedes?

Beim Heimspiel in Monza und in den Häuserschluchten von Singapur hat Ferrari gewaltig aufgegeigt. Der Auftritt in Suzuka ist eher wieder blass. Die Scuderia kriegt von McLaren richtig eins auf die Mütze. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen.