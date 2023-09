Formel 1: Marko sorgt mit Aussage über Perez für Rassismuswirbel bei Red Bull

Diese Aussage könnte Helmut Marko noch verfolgen. Der Red-Bull-Motorsportchef äußerte sich in einem Interview mit Sport & Talk von ServusTV zu Sergio Pérez und dessen Leistung beim Großen Preis von Italien .

Darin bescheinigte der 80-Jährige seinem Fahrer grundsätzlich eine gute Leistung. „Der GP von Italien war sicherlich eines der besten Wochenenden von Checo Pérez“, lobte er den Red-Bull-Piloten nach seinem zweiten Platz in Monza , um dann jedoch einzuschränken: „Wir wissen um seine Probleme im Qualifying.“

Als mögliche Erklärung für dessen Probleme ließ Marko dann einen heiklen Satz folgen. „Er ist Südamerikaner, er kann sich nicht so gut konzentrieren wie ein Verstappen oder Sebastian Vettel.“

F1-Fans sauer über Marko

Doch da war der Satz über die Herkunft seines Fahrers bereits in der Welt. Auf X (ehemals Twitter) war die Entrüstung sowohl über die mangelnden Geographiekenntnisse des Österreichers, der Mexiko von Mittelamerika nach Südamerika verlegte, als auch die Unterstellung, dass sich Pérez wegen dessen Herkunft nicht so gut konzentrieren könne wie Verstappen oder Vettel, groß.

Pérez-Zukunft bei Red Bull ungewiss

Wie lange Pérez, der noch einen Vertrag für die kommende Saison hat, für Red Bull fährt, steht derweil in den Sternen. Erst kürzlich brachte Marko Lando Norris als möglichen Teamkollegen von Max Verstappen ins Spiel. Und auch der Mexikaner selbst ließ Zweifel aufkommen.

„Ich denke, dass es nach der bisherigen Saison wichtig ist, in den nächsten Rennen in einem Umfeld zu sein, in dem ich das Gefühl habe, etwas beizutragen“, sagte Pérez zu seiner Wunschvorstellung bei DAZN Espana. „Wenn dieses Gefühl 2024 fehlt, muss ich nach Alternativen suchen.“