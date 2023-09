Formel 1: Misere des Pechvogels Sargeant geht weiter

Formel-1-Fahrer Logan Sargeant hat ein Wochenende zum Vergessen erlebt! Damit heizte der US-Amerikaner die Spekulationen weiter an, dass sein Rennstall Williams den 22-Jährigen für die kommende Saison ersetzen will.

Zunächst crashte der Sargeant am Samstag im Qualifying in Q1 aufgrund eines Fahrfehlers in die Bande und zerstörte damit seinen Wagen. Aufgrund dessen musste an seinem Boliden so viel gemacht werden, dass er eine Strafe bekam und aus der Boxengasse starten musste.