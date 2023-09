Formel-1-Aus nach Crash-Fiasko? "Für mich wäre Mick der Name auf der Liste"

Noch immer sind nicht alle Cockpits für die kommende Formel-1-Saison sicher mit den Fahrern belegt. Vor allem Logan Sargeant von Williams steht stark in der Kritik - und das Qualifying in Suzuka war erneut nicht hilfreich für den jungen US-Amerikaner.

Während des Q1 im Qualifying auf den Großen Preis von Japan verlor Sargeant in der letzten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, rutschte auf die Wiese und konnte den Einschlag in die Streckenbegrenzung nicht mehr verhindern. Die komplette linke Seite seine Autos war zerstört.

Es war nicht das erste Mal, dass Sargeant aufgrund eines eigenen Fehlers für einen Schaden am Auto sorgte. Hinzu kommt, dass die Leistung auf der Strecke eher mäßig ist. Daher steht er bei seinem Arbeitgeber extrem unter Druck, kämpft noch um einen Vertrag für die kommende Saison. Sein Teamchef James Vowles hielt kurz nach dem Unfall bei Sky vielsagend fest: „Wir müssen Budget umplanen und für Reparaturen hernehmen statt in die Entwicklung zu stecken.“

Aus nach Crash-Fiasko? "Für mich wäre Mick der Name auf der Liste"

Schumacher soll kein Thema bei Williams sein

Glock fügte hinzu: „Natürlich gibt es auch noch Liam Lawson (Aktuell Ersatzfahrer bei Red Bull/AlphaTauri, Anm. d. Red) oder andere Fahrer. Aber Mick hat Erfahrung in diesem Auto und in meinen Augen einen klaren Aufwärtstrend gezeigt, deswegen wäre er für mich der Name, der auf der Liste stehen würde.“