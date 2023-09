Formel 1: Red Bull kassiert "Divebomb"-Strafe - Albon stinksauer auf Pérez

Was für eine bittere Dienstreise für Red Bull! Beim Großen Preis von Singapur musste sich der Rennstall aus Österreich nach saisonübergreifend 15 Siegen in Serie vom Traum der perfekten Formel-1-Saison verabschieden.

Doch das Ende der Rekordjagd kam nicht allein. Nach dem Rennen kassierte Sergio Pérez auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe. Der Mexikaner, der den Singapur-GP auf einem enttäuschenden achten Rang beendete, versuchte sich in Runde 58 an einem Überholmanöver in der Haarnadelkurve hinter der Anderson Bridge.