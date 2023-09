Formel 1: Regel-Ärger für Lewis Hamilton - nun fordert er eine Revolution

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, es auszuprobieren. Anlass dafür: Das vom Motorsport-Verband FIA eingeräumte Versäumnis, Max Verstappen beim Qualifying in Singapur regelkonform zu bestrafen.

Lewis Hamilton ärgert sich über nicht vollstreckte Regel

„Diese Regel ist seit Ewigkeiten dieselbe“, wird Hamilton von Motorsport.com zitiert. Der britische Mercedes-Pilot findet: „Ich denke, wir müssen anfangen, Künstliche Intelligenz für diese Art von Dingen in Betracht zu ziehen, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Ich würde gerne sehen, ob KI einen besseren Job machen könnte oder nicht.“

Steward Matteo Perini gab beim Treffen der Teammanager am Freitag in Japan zu, dass die Verwarnung eine Gridstrafe hätte sein sollen. Das Fehlen eines Funkspruchs von Red Bull an Verstappen hätte nicht als mildernder Umstand gewertet werden dürfen, erklärte er weiter.