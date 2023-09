Formel 1: Wechsel-Beben? "Das Thema Pérez ist am Ende der Saison abgehakt"

Dementsprechend scheinen auch die Gerüchte um eine mögliche Ablösung Sergio Pérez‘ im Red-Bull-Auto an Nahrung zu verlieren. Wäre da nicht RB-Motorsportchef Helmut Marko. Der 80-Jährige betonte bei Sky , dass Pérez zwar einen Vertrag bis 2024 habe. Doch Ricciardo habe das Ziel, „zu Red Bull Racing zurückkehren. Dazu muss er entsprechende Leistungen bieten.“ Die Tür scheint für den Australier also noch nicht ganz geschlossen zu sein.

Bereits vor der AlphaTauri-Verkündung hatte Ralf Schumacher einen eventuellen Personal-Hammer bei Red Bull angekündigt. „Für mich ist das Thema Sergio Pérez am Ende der Saison abgehakt“, positionierte sich Schumacher vor Suzuka im Gespräch mit formel1.de klar und fügte noch hinzu: „Ich glaube, das weiß er (Pérez, Anm. d. Red.) selber auch.“ Mit seinem Aus beim Japan-GP konnte der Mexikaner zumindest keine Werbung in eigener Sache betreiben.

Mehrere Punkte würden den ehemaligen Formel-1-Star in dieser Meinung bestärken. Zum einen sei das Verhältnis von Max Verstappen und Pérez seit dem Vorfall beim Monaco-GP 2022 nicht mehr wie früher. Damals soll der Mexikaner im Qualifying absichtlich in die Mauer gefahren sein, um so den Quali-Abbruch zu provozieren und vor seinem Teamkollegen ins Rennen zu gehen. „Das hat Max ihm nicht verziehen“, ist sich Schumacher sicher.

Gegen Pérez sprechen mehrere Faktoren

Zudem liefert Pérez einfach nicht die passenden Ergebnisse. „Wenn man sieht, was Max aus dem Auto rausholt und was Pérez schafft, dann muss man kein Wissenschaftler sein, um zu sehen, dass die Zusammenarbeit endet.“ Zumal Verstappen aufgrund seiner Stellung bei Red Bull „auch sicherlich ein Mitspracherecht hat“.

Für Pérez wird die Situation zusätzlich durch Liam Lawson verschärft. Der Neuseeländer, der für den verletzten Daniel Ricciardo bei AlphaTauri eingesprungen ist, überzeugt mit starken Ergebnissen. Beim Großen Preis von Singapur fuhr der 21-Jährige in seinem dritten F1-Rennen zum ersten Mal in die Punkte und verpasste mit Rang elf in Suzuka nur knapp das nächste Top-10-Ergebnis. Zwar bleibt für den Youngster nach aktuellem Stand auch in der kommenden Saison nur eine Rolle als Test- und Ersatzfahrer. Dabei müsse es aber nicht bleiben.