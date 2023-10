Ferrari-Debakel in den USA: Experten schimpfen über Strategie

Was für ein Absturz für Charles Leclerc beim USA-GP in Austin . Das Rennen nahm der Ferrari-Star vom ersten Startplatz aus auf, am Ende stand er wieder mal mit leeren Händen da.

Die Verantwortung dafür trug in Texas ausschließlich sein Team: Erst verpatzte die Scuderia wie so oft die Rennstrategie, dann wurde Leclerc auch noch wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens disqualifizier t. Statt Platz sechs gab es null Punkte.

Schon während des Rennens machte Leclerc seinem Frust Luft: Eine Szene, symptomatisch für das nach wie vor herrschende Strategie-Chaos bei Ferrari, brachte das Fass für den Monegassen bereits im Cockpit zum Überlaufen: „Was denkst du über Plan C? Oder bleiben wir bei Plan D?“, fragte ihn sein Renningenieur in Runde 45. „What the f***! Plan C ruiniert mir das Rennen. Es ist zu spät“, wütete Leclerc, der kurz zuvor chancenlos zusehen musste, wie ihn Lewis Hamilton mit frischen Reifen überholte und vom Podest schubste.