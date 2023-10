Formel 1: Hoffnung für deutsche F1-Fans? Red Bull holt deutschen Youngster

Tim Tramnitz fährt aktuell noch in der Formula Regional, wo er in 16 Rennen zweimal als erster über die Ziellinie fuhr und sechs weitere Podiumsplätze holte, wird nun aber ins Juniorprogramm von Red Bull geholt.

Tramnitz deutet F3-Wechsel an

Jetzt will er die nächsten Schritte seiner Karriere gehen. „Für mich eröffnen sich durch die Aufnahme in das Red-Bull-Juniorteam ganz neue Möglichkeiten“, schwärmte der Hamburger, der kurz vor einem Wechsel in die Formel 3 stehen soll. Dort absolvierte er bereits vier Testtage für das niederländische Team MP Motorsport in Jerez und Barcelona.