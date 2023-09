Mick Schumacher: Formel-1-Traum vorerst geplatzt

Hintergrund: Beim Traditionsteam Williams aus Großbritannien steht US-Neuling Logan Sargeant (22) unter Beobachtung . Aus zwei Gründen: Der Tempounterschied zu Teamkollege Alexander Albon ist zu groß. Und: Sargeant kam zu oft von der Strecke ab. Auch beim letzten Rennen in Singapur hatte der US-Boy einen Unfall, der für das schmale Budget des Teams aus Grove unnötige Kosten verursachte.

Das ist irgendwann zu viel, vermuten Experten. So beobachtet Sky-Experte Ralf Schumacher (46) bei SPORT1 : „Sargeant wirkt überfordert. Das kann man sehen. Auf Dauer kann sich Williams, das sich im Aufschwung befindet, keinen zweiten Fahrer leisten, der Unfälle macht, aber keine WM-Punkte .“

Wolff warb intensiv für Schumacher

Neffe Mick Schumacher wurde zuletzt immer wieder als möglicher Nachfolger für Sargeant genannt. Einer der Gründe: Nach seinem Aus bei Haas Ende 2022 hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff ihn als Ersatz- und Entwicklungsfahrer geholt – mit der Absicht ihm wieder ein Stammcockpit in der Königsklasse zu verschaffen.

Seltener F1-Besuch: Was Vettel in Suzuka macht

Seltener F1-Besuch: Was Vettel in Suzuka macht

Doch die letzte Chance, bei Williams noch ein Comeback für 2024 zu bekommen, hat sich zerschlagen. Nach dem Studium der Daten hat Vowles endgültig abgesagt. Stattdessen rückte der brasilianische Aston-Martin-Testfahrer Felipe Drugovich (22) in die erste Reihe als möglicher Sargeant-Nachfolger.

Der Formel-2-Meister des vergangenen Jahres überzeugte bei Testfahrten wie in Monza, als er im ersten Training Stammpilot Lance Stroll vertrat, mehr als Schumacher. Hilfreich für Drugovich ist auch, dass er eine Sponsorenmitgift von 15 Millionen Euro mitbringen könnte. Eine Entscheidung, ob Sargeant gehen muss, wird aber erst nach dem ersten Heimrennen des US-Amerikaners in Austin am 22. Oktober getroffen.