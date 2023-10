Formel 1: Höllenrennen Katar! Zwei Runden gekotzt

„In Runde 15, 16 war ich am Kotzen. Zwei Runden lang, glaube ich“, erklärte Ocon nach schier endlosen eineinhalb Stunden in seinem „etwa 80 Grad heißen“ Rennwagen. Die äußeren Bedingungen mit mehr als 31 Grad und 77 Prozent Luftfeuchtigkeit beim Start um 20 Uhr Ortszeit übertrafen gar die Werte, die den durchtrainierten Formel-1-Fahrern aus Singapur bekannt sind, dem Inbegriff für einen Extrem-Grand-Prix. Bis Sonntag jedenfalls war das so. „Singapur ist ein Furz“, erklärte Hülkenberg unverblümt am Sky-Mikrofon.