Formel 1: Max Verstappen steht vor seinem dritten WM-Titel und wird immer mehr zum Kannibalen im PS-Zirkus

Verstappen will nichts anbrennen lassen an diesem Wochenende. Im Qualifying sicherte er sich einmal mehr die Pole für den Grand Prix am Sonntag. Es war eine Machtdemonstration, nur keine Angriffsfläche bieten.

Verstappen kann Samstag WM-Titel perfekt machen

Wie fokussiert Verstappen ist, verdeutlichten seine Aussagen am späten Freitagabend. „Es war ein großartiger Start ins Wochenende. Das Auto ist schnell. Es funktioniert so, wie ich es mir erhofft habe“, sagte er nach dem Qualifying bei Sky und ließ, angesprochen auf den WM-Titel, keinen Zweifel an seiner Mission: „Ich will am Samstag gewinnen, und ich will am Sonntag gewinnen.“