Formel 1: Nach nächstem Track-Limit-Wirbel! FIA-Boss droht mit GP-Aus

Es sind kernige Worte: Nach dem nächsten Track-Limit-Wirbel auch beim jüngsten Formel1 -Grand-Prix in Katar auf dem Losail International Circuit - wie zuvor schon beim Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring - hat FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem eine sofortige Strecken-Anpassung gefordert.

Mehr noch: Andernfalls droht der in Dubai geborene 61-Jährige mit der Streichung beider Strecken aus dem Rennkalender .

„Die Lösung ist, die Strecken zu verbessern. Ich weiß, dass sich manche dagegen wehren, aber um die Wahrheit zu sagen: Wenn sie es nicht tun, wird es kein Rennen geben. So einfach ist es“, sagte Ben Sulayem bei Motorsport.com. Und fügte an: „Wir können uns so etwas nicht mehr leisten.“