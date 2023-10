Formel 1: Nächste Farce um Track Limits! Marko und Schumacher schlagen Alarm

Verwirrung pur nach dem Qualifying der Formel zum Großen Preis von Katar (im SPORT1 -Liveticker) ! „Wo ist Lando? Haben wir ihn verloren?“, fragt ein verdutzter George Russell beim Top-3-Interview im Anschluss an das Zeittraining in die TV-Kameras. Dass seinem Landsmann im McLaren die schnellste Rundenzeit wegen eines Verstoßes gegen die Streckenlimits gestrichen wurde und er selbst deshalb vom dritten auf den zweiten Platz vorrückt, weiß Russell zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Während des Interviews bekommt Schiff wenig später die nächste Information aufs Ohr: „Oh, wir hören gerade, dass auch gegen dich eine Untersuchung wegen der Streckenlimits läuft.“ Piastri kann darüber nur lachen: „Ach, das macht doch Spaß.“ Schließlich muss Schiff dem Australier mitteilen: „Es sieht so aus, als wärst du auf Platz sechs zurückversetzt worden.“ Der F1-Neuling reagiert wie ein alter Hase: „Wunderbar“, entgegnet Piastri mit süffisantem Grinsen und zieht entnervt von dannen.

So liefen die "legendären" Schumacher-Partys

Mit Sergio Perez ist auch einer von Markos Piloten am Freitag ganz direkt betroffen: Denn dem Mexikaner ergeht es schon in Q2 wie später den McLaren-Stars. In Kurve fünf kommt er zu weit neben die Strecke, verliert ebenfalls seine Rundenzeit und scheidet deshalb vorzeitig aus. Marko schwant mit Blick auf das weitere Wochenende bereits Böses: „Was macht man im Rennen? Da kann man ja nicht ständig Strafen aussprechen.“