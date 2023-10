Formel 1: Ricciardo düpiert Nationalheld: "Wieder mein altes Ich"

Die Fans auf den prall gefüllten Tribünen skandieren seinen Namen, feiern ihren „Checo“ wie einen Volkshelden. Auch der Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen fällt für Sergio Peréz im Qualifying zum Mexiko-GP mit gut anderthalb Zehnteln so klein aus wie schon lange nicht mehr. Und doch kommt der fünfte Startplatz für den Lokalmatadoren am Samstag (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) einer kleinen Blamage gleich. Der Grund: Daniel Ricciardo.

Für Ricciardo ist es in Mexiko überhaupt erst das vierte Qualifying der Saison. In seiner Rolle als dritter Fahrer bei Red Bull sitzt der Australier zu Jahresbeginn nur auf der Ersatzbank, ehe er beim Ungarn-GP für den glücklosen Nyck de Vries ins AlphaTauri-Cockpit beordert wird. Doch ein komplizierter Bruch der linken Hand, den er sich bei einem Trainingscrash in Zandvoort zuzieht, befördert den Australier vorerst wieder in die Zuschauerrolle. Erst beim USA-GP am vergangenen Wochenende in Austin gibt er sein Comeback.