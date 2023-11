Formel 1: Das Hülkenberg-Dilemma! Warum es für den Deutschen auch nächste Saison trist aussieht

Hülkenberg nimmt denn auch kein Blatt vor den Mund: „Wenig bis gar nichts“, sei mit dem strauchelnden Haas zu holen gewesen, gibt er bei Sky zu. „Unser Paket hat hier gar nicht funktioniert. Auf eine Runde hat der Reifen uns wieder rausgerissen, aber in der zweiten und dritten Runde geht schon nichts mehr. Hier ist der wirklich alte Asphalt das, was unserem Auto wirklich Probleme macht und die Aerodynamik in einigen Kurven komplett zerfallen lässt. Darum ging nichts.“

Eine schmerzhafte Erkenntnis, denn zwei Rennen zuvor in Austin brachte die US-Mannschaft das größte Update der Teamgeschichte. Doch, so der Rennfahrer: „Es ist kein klarer Schritt nach vorne. Das verstehen wir jetzt und wissen wir. Es fühlt sich an einigen Stellen ähnlich, an manchen besser und an manchen schlechter an. Am Ende des Tages hält es sich in der Waage. Wir brauchten aber eigentlich einen wirklichen Schritt in der Performance. Der ist leider ausgeblieben.“