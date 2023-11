Formel 1: Hamilton und Russell werfen Podestchancen in Las Vegas weg - Mercedes schuld an Ferrari-Witzstrafe?

Am kommenden Wochenende in Abu Dhabi geht es um Millionen im WM-Duell gegen die Scuderia.

Mercedes soll Ferrari-Ausnahmegenehmigung abgelehnt haben

So jedenfalls erzählt man es sich im Fahrerlager von Las Vegas und so berichtete es auch Sky Deutschland . Die Mercedes-Presseabteilung streitet das zwar ab und beruft sich laut Sky England darauf, dass die Regeln keinen Ermessensspielraum zulassen - selbst wenn den Fahrer oder das Team keine Schuld trifft.

Fest steht dennoch: Nur der entsprechenden Startplatzstrafe für Sainz hat Mercedes es zu verdanken, dass Platz zwei in der Konstrukteurs-WM noch in silberner Hand ist.

Wolff nach Vegas-GP unzufrieden: „Rennen summiert die Saison“

So oder so: Wolffs Stimmung war am Wochenende auf dem Tiefpunkt. Das blieb auch nach dem GP so. Sein Fazit: „Das Rennen summiert die Saison. Die Pace des Autos war absolut gut für das Podium, aber jetzt geht man mit sieben oder acht Punkten nach Hause. Das ist kein gutes Ergebnis.“