"Sind zu doof": Mercedes nach Hamilton-Fiasko in Las Vegas verärgert - auch Kritik an der Formel 1

Eines kann man definitiv nicht behaupten - und zwar, dass Toto Wolff mit seiner Meinung an diesem Rennwochenende in Las Vegas mit seiner Meinung hinter dem Berg halten würden.

Den Anfang machte seine Wutrede in Richtung eines Journalisten , der auf der Pressekonferenz am Freitag gefragt hatte, ob der Trainingsabbruch aufgrund eines losen Gullydeckels nicht ein blaues Auge für die Formel 1 sei. Nun legte Wolff nach dem Qualifying nach, diesmal jedoch aus einem anderen Grund.

Wolff nach F1-Qualifying: „Da muss man eine Lösung finden“

Auf den Hinweis von Ralf Schumacher, dass die Reifen doch bewusst so konstruiert worden waren, um das Racing interessanter zu gestalten, entgegnete Wolff: „Vielleicht sind wir einen Schritt zu weit gegangen. Wir müssen schauen, was wir tun. Aktuell geht es darum, wer flüstert am besten, wer bringt seine Reifen ins Fenster und nicht darum, wer am schnellsten fährt.“