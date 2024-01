Formel 1:"Das habe ich von Papa" - deswegen glaubt Mick Schumacher an sein F1-Comeback

Mick Schumacher ist weiterhin von sich überzeugt und glaubt an sein Comeback in der Formel 1. Dass er in der kommenden Saison wieder kein Cockpit in der Formel 1 haben wird und neben seinem Job als Mercedes-Ersatzpilot in der WEC für Alpine an den Start gehen wird, will Mick nutzen, um sich wieder in Position zu bringen.