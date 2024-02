Comeback in der Formel 1? Das denkt Schumacher

Als in der Welt des Motorsports der Boden wackelte, hielt auch Mick Schumacher kurz inne - und war in diesem Moment bloß ein verblüffter Beobachter. „'Krass‘“, erinnert er sich, dies sei der erste Gedanke gewesen.

Schumacher bei Langstrecken-WM

Schumacher bestreitet für das französische Alpine-Team die Langstrecken-WM, und wenn die Formel 1 am kommenden Samstag in Bahrain ihre Saison startet, ist Schumacher gar nicht weit entfernt gefordert: In Katar, nur gut 100 Kilometer Luftlinie entfernt, beginnt fast zeitgleich die Herausforderung in der WEC.

Fünf Meter lang und zwei Meter breit sind die Prototypen dort, über viele Stunden müssen sie um die Strecke gejagt werden, der Hybridmotor liefert 680 PS. Schumacher will dort lernen, er will sich nach einem Jahr Pause auch wieder vermehrt präsentieren.

„Aber in erster Linie will ich dort Rennen fahren“, sagt er: „Das ist das, was ich seit meiner Kindheit mache und was ich so vermisst habe im vergangenen Jahr. Es war schon ziemlich hart, bei den Rennen nicht einsteigen zu dürfen.“ Es gehe also vor allem darum: „Endlich wieder Zweikämpfe, endlich wieder Racing.“