Formel 1: So erfuhr Mercedes vom Hamilton-Abgang zu Ferrari

Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari – es ist die Hammer-Meldung der noch jungen Saison. Vor allem für Mercedes ist es eine negative Überraschung. Doch mittlerweile wissen Mitarbeiter und Fans, was Sache ist. Teamchef Toto Wolff hat die Angestellten in Brackley am Donnerstag über den Abgang des siebenmaligen Weltmeisters nach elf Jahren in Diensten des Stuttgarter Autoherstellers informiert.