Hülkenberg vor Saisonstart: "Wollen uns erholen vom Tief"

Nico Hülkenberg geht die neue Formel-1-Saison mit dem Rennstall Haas mit Demut an. „Wir wollen uns in erster Linie erholen vom letzten Jahr, von dem Tief, in dem wir waren. Das wird eine riesige Aufgabe“, sagte der einzige deutsche Starter in der Königsklasse im Gespräch mit der FAZ. Am Samstag (16.00 Uhr) geht es mit dem Rennen in Bahrain los.