Formel 1: "Kenne meinen Wert" - so plant Sainz nach Hamilton-Knall

Sainz geht in seine letzte Saison bei Ferrari, ab 2025 wird er durch Hamilton ersetzt. Der sensationelle Wechsel des Rekordweltmeisters zur Scuderia hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, auch für Sainz ist die Zeit seither „nicht normal“ verlaufen, räumte der 29-Jährige ein.

Dieser wird ab 2026 als Audi-Werkteam an den Start gehen, für Sainz bieten sich gleich einige Anknüpfungspunkte: Sein Vater Carlos Sainz senior geht für Audi bei der Rallye Dakar an den Start, gewann sie in diesem Jahr und berichtete bereits von familien-internen Gesprächen über die Aufstellung des künftigen Audi-Teams. Zudem ist Andreas Seidl bei Sauber in leitender Funktion tätig, unter dem Deutschen hatte Sainz bereits bei McLaren gearbeitet.