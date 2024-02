Schumachers Doppelrolle: "Wenn möglich in der Formel 1"

Mick Schumacher wird in seiner Doppelrolle als Formel-1-Ersatz bei Mercedes und Stammpilot in der Langstrecken-WM Prioritäten setzen. „Verabredet ist, dass ich - wenn nötig und möglich - in der Formel 1 fahre“, sagte der 24-Jährige dem SID. Am kommenden Samstag beginnt die Saison in beiden Meisterschaften, die Königsklasse startet in Bahrain, die WEC absolviert nicht weit entfernt in Katar ihr erstes Rennen.