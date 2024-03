Formel 1: Als die Ära von Schumachers Erfolgsteam endete

Vor genau 24 Jahren, am 16. März 2000, ging in der Formel 1 eine Ära zu Ende. Mit dem Benetton Formula 1 Racing Team verschwand ein Rennstall, der untrennbar mit dem Aufstieg von Michael Schumacher zum Weltruhm verbunden ist.

Bereits im Premierenjahr setzte Gerhard Berger mit seinem Grand-Prix-Sieg in Mexiko ein erstes Ausrufezeichen für den aufstrebenden Rennstall, der damals noch von BMW mit Motoren beliefert wurde. Die erste Saison beendete Benetton dennoch auf dem sechsten Platz der Konstrukteurswertung .

Formel 1: Benetton in den ersten Jahren nur Mittelklasse

1990 sorgte der dreimalige Weltmeister Nelson Piquet mit seinem Sieg beim Großen Preis von Australien für einen erfolgreichen Saisonabschluss, was die Hoffnungen der Italiener für das darauffolgende Jahr schürte. Doch trotz dieser Ausgangslage gelang es dem Rennstall nicht, den Erwartungen gerecht zu werden.

Eine bedeutende Wende bei Benetton trat erst ein, als sich ein junger Deutscher dem Team anschloss: Michael Schumacher wurde nach seinem aufsehenerregenden Formel-1-Debüt für das Jordan-Team nach nur einem Rennen mitten in der Saison verpflichtet.

Schumacher rast zum ersten GP-Sieg

Zwar löste der kurzfristige Wechsel bei Schumi ein „komisches Gefühl“ aus, wie er später zu Protokoll gab, doch die folgende Zeit sollte einen unvergesslichen Platz in der Motorsportgeschichte einnehmen.

Bereits in seinem ersten Rennen für Benetton überquerte Schumacher knapp vor dem erfahrenen Piquet als Fünfter die Ziellinie. In den folgenden Rennen fuhr der spätere Rekordmeister dreimal hintereinander in die Punkteränge.