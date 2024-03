Formel 1: "Drehen uns im Kreis"! Mercedes-Frust nach Jeddah

Tristesse und Ratlosigkeit bei Mercedes! Auch beim zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien haben die Silberpfeile nichts mit dem Kampf ums Podium zu tun. Zum Auftakt in Bahrain waren es die Plätze fünf (George Russell) und sieben (Lewis Hamilton), in Jeddah, beim Großen Preis von Saudi-Arabien, ging der Trend mit Platz sechs und neun sogar nach unten.