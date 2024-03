Formel 1: Horror-Qualifying von Hamilton lässt Mercedes ratlos zurück

Ob sich Lewis Hamilton in diesem Moment vorzeitig zu Ferrari wünschte? Der Brite fragte seinen Renningenieur noch über Funk, ob er mit seiner gefahrenen Zeit sicher sei, als er nach dem zweiten Qualifying-Segment des Großen Preises von Australien in die Garage geschoben wurde.

Mercedes-Boss Wolff zeigt sich ratlos

Im Grunde ist der W15 wie schon seine jüngsten Vorgänger eine kleine Diva. „Dieses Auto hat wie die Jahre zuvor ein so kleines Performance-Fenster, dass wenn es ein bisschen zu heiß oder ein bisschen zu kalt ist, der Wind sich ändert oder auch die Streckentemperatur, es einfach plötzlich ganz anders fährt. Und das ist die Stabilität, die uns fehlt“, so Wolff.

Mit der fehlenden Stabilität fehlen den Fahrern die letzten Prozentpunkte Vertrauen und das Gefühl dafür, wo das Limit ist. Ein kleiner Fahrfehler Hamiltons in seiner letzten schnellen Runde bestätigte das, an der Stelle dürfte er Q3 weggeworfen haben.

Silberpfeil bewegt sich „auf des Messers Schneide“

Bis dahin heißt es: Wunden lecken. Denn Wolff war so angefressen, dass er selbst positive Signale im dritten Training nicht überbewerten und „nicht mit einer rosa-roten Brille“ beurteilen will.

Red Bull trotzt Problemen im richtigen Moment

In der Tat: Auch Red Bull und Dominator Max Verstappen hatten anfangs Probleme, die richtige Balance zu finden. Doch über das Qualifying hinweg drehte das Team in Zusammenarbeit mit dem Weltmeister an diversen Stellschrauben – die dritte Pole in Folge war das beeindruckende Ergebnis.