Formel 1: Lewis Hamilton mit hochbrisanter Brandrede

Wolff? „Sie steht für so große Werte“

Umso wichtiger sind die Aussagen von Lewis Hamilton, der am Rande des Rennens in Australien Partei für Susie Wolff und in gewisser Weise auch die Red-Bull-Mitarbeiterin ergriffen hat, die mittlerweile freigestellt wurde. Und gegen die FIA-Spitze um Ben Sulayem, zu dem er auch seine Meinung durchblicken ließ.

„Zunächst einmal bin ich unglaublich stolz auf Susie. Sie ist so mutig“, sagt der siebenmalige Weltmeister. „Sie steht für so große Werte. In einer Welt, in der die Menschen oft zum Schweigen gebracht werden, ist es eine großartige Botschaft, dass sie aufsteht. Ich finde es toll, dass sie die Sache anspricht, denn in diesem Sport, in der FIA, fehlt es wirklich an Verantwortlichkeit.“