Formel 1: Machtkampf wohl entschieden - aber freut sich der "Bad Bull" zu früh?

Ist es ein Burgfrieden? Oder ist es die Ruhe vor dem Sturm? Allein: Es hatte deutlich verlogene Züge, wie Red-Bull-Teamchef Christian Horner (50) den Friede- Freude-Eierkuchenmann im Fahrerlager von Melbourne spielte. Wie er sich im vertrauten Gespräch mit seinem aufsässigen Star-Piloten Max Verstappen (26) in der Öffentlichkeit präsentierte. Wie er überhaupt alles unternahm, als hätten die vergangenen Wochen niemals stattgefunden.

Horner kommt bislang ungeschoren davon

Soll heißen: Die österreichische Fraktion von Red Bull, repräsentiert von CEO Oliver Mintzlaff, 49-Prozent-Minderanteilseigner Mark Mateschitz (Erbe des Oktober 2022 verstorbenen legendären Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz) und Chefberater Helmut Marko haben frustriert akzeptiert, dass sie keine Mittel haben, um den Liebling der Thailänder Alleinherrscher loszuwerden. Und das, obwohl der Teamchef in ihrem Verständnis sehr wohl gegen alle Ethikgebote verstoßen hat, die sich die GmbH auch im Umgang von Chefs mit ihnen untergebenen Mitarbeiterinnen auferlegt hat.

Sie kommen sich vor wie Passagiere in einem Luxuswagen eines Schnellzugs, der von den Lokführern abgehängt wurde und langsam ausrollt.

Diese Strafe verdeutlicht eine Zeitenwende in der F1

Horner indes lächelt locker drüber weg, dass er in der Szene längst den Beinamen „Bad Bull“ (böser Bulle) genießt. Es scheint, als habe er den Machtkampf gewonnen. Aber womöglich freut sich der Brite zu früh.

Neue Wendung um suspendierte Mitarbeiterin?

Denn die Mitarbeiterin, mittlerweile von Horner und den thailändischen Machthabern suspendiert , will um ihr Recht kämpfen. Um ihren Job. Und noch viel wichtiger: um ihre Reputation. Denn die hat nach einer wenig transparent geführten internen Red-Bull-Untersuchung extrem gelitten.

Sollte das alles nichts bringen, will man sogar vor ein Gericht in England ziehen. Dann könnte Horner doch noch ein Problem bekommen. Denn sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird dort sehr ernst genommen und nicht als Kavaliersdelikt beiseite gelegt.