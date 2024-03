Formel 1: Rennen in Saudi-Arabien live im TV, Stream und Liveticker

Das zweite Rennen des Formel-1-Kalenders steht an. Nach dem Saisonauftakt in Bahrain geht es für die Fahrer nach Saudi-Arabien. Wie schon in der vergangenen Woche findet das Rennen aufgrund des muslimischen Fastenmonats Ramadan bereits am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) statt.