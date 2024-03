Formel 1: Verstappen nicht zu stoppen - Hülkenberg sorgt für Rote Flagge

Zweiter Wettkampf, zweite Pole-Position! Max Verstappen zeigt sich von den Turbulenzen rund um sein Team unbeeindruckt und ist in Saudi-Arabien erneut auf den ersten Startplatz gefahren.

Mit einem souveränen Auftritt im Qualifying verwies der Red-Bull-Pilot Charles Leclerc wie schon in Bahrain auf Position zwei. Sein Vorsprung war mit 0,319 Sekunden mehr als beachtlich .

Wieder Pech für Hülkenberg

Keinen guten Tag erlebte derweil Nico Hülkenberg. Der deutsche Fahrer sorgte wegen eines technischen Defekts zu Beginn von Q2 für eine rote Flagge. Dementsprechend konnte er nicht mehr eingreifen und wird am Samstag von Platz 15 starten.

Wie der F1-Star nach dem Rennen erklärte sei während der Vorbereitungsrunde ein Problem mit dem „Kraftstoffsystem“ aufgetreten. „Das war das erste Mal, in Bahrain haben so etwas auch nicht gehabt und dort sind wir auch mit sehr wenig Sprit gefahren. Das war auch kein Problem. Jetzt müssen schauen, wenn wir das Auto zurückbekommen und versuchen das zu verstehen“, erklärte Hülkenberg.

Verschoor gewinnt Sprint in Dschidda

Schon am vergangenen Wochenende musste der Haas-Pilot einen bitteren Rückschlag verkraften. Nach einem starken Qualifying (10.) musste Hülkenberg kurz nach dem Rennstart in Bahrain einen Schaden am Frontflügel hinnehmen und fiel bis zum Ende des Rennens auf den 16. Platz zurück.